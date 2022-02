Draghi in Parlamento si commuove per Zelensky e lui lo prende in giro su Twitter

Il presidente del Consiglio Mario Draghi stamattina nell'informativa alla Camera sulla guerra in Ucraina si è commosso raccontando il dramma vissuto dal presidente Zelensky e raccontato da quest'ultimo ieri sera durante la video call del Consiglio Europeo di Bruxelles al quale ha partecipato anche Draghi

"Zelensky teme per un attacco a lui e alla sua famiglia, anzi è sicuro che lo cercheranno - ha detto Draghi - e si trova in una località segreta. E' stato un momento drammatico. Stamattina - ha raccontato quasi piangendo lo stesso premier - avevamo in programma una telefonata alle 09:30 perchè lui voleva sentirmi, ma poi lo scenario è cambiato e non era più disponibile".

Zelensky ha poi risposto così a Draghi sul suo profilo Twitter.

"La prossima volta cercherò di spostare l'agenda bellica per parlare con Mario Draghi ad un'ora precisa". Lo scrive via Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che il premier Mario Draghi questa mattina aveva detto di aver provato a contattare il presidente ucraino senza riuscirci. "Questa mattina alle 10:30 agli ingressi di Chernihiv, Hostomel e Melitopol ci sono stati pesanti combattimenti. Le persone sono morte. Nel frattempo, l'Ucraina continua a lottare per il suo popolo", ha tagliato corto Zelensky.

