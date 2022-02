Pornhub blocca l'accesso agli utenti russi, invece di video hard la bandiera dell'Ucraina

La sanzione di cui nessuno sta parlando. Gli utenti russi che hanno tentato di visitare pornhub sono stati bloccati da un messaggio che diceva loro che il contenuto è stato interrotto insieme a una bandiera ucraina e un messaggio di supporto ucraino. Secondo quanto riporta l'account Twitter Visegrad 25 il famoso portale pornografico blocca dunque gli utenti geolocalizzati in Russia. A chi prova ad accedere ai contenuti piccanti di Pornhub, secondo quanto riportato, non apparirebbero video hard ma un messaggio in cui si informa che il contenuto è bloccato.

Tv russe hackerate

Il Servizio per le telecomunicazioni ucraino ha invece annunciato che il sito internet del Cremlino non è raggiungibile. A diretta verifica, il sito Kremlin.ru è effettivamente irraggiungibile. Down anche il sito dell'Autorità per le telecomunicazioni russa e che canali tv russi sono stati hackerati e trasmettono canzoni ucraine.

