Il Servizio per le telecomunicazioni ucraino ha annunciato che il sito internet del Cremlino non è raggiungibile. A diretta verifica, il sito Kremlin.ru è effettivamente irraggiungibile. Down anche il sito dell'Autorità per le telecomunicazioni russa e che canali tv russi sono stati hackerati e trasmettono canzoni ucraine.

IN AGGIORNAMENTO

