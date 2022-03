Super Green verso la rimodulazione. Sileri: “A metà aprile via mascherine al chiuso”

Eliminare il super Green Pass dal primo aprile? "Sono favorevole a rimodulare fino all’abolizione del super Green Pass in maniera graduale, non dal primo aprile ma nel mese di aprile, con una progressività soprattutto sul lavoro, dove valuterei attentamente un’abolizione prima rispetto al resto". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Pierpaolo Sileri, sottosegretario al ministero della Salute. "La prima cosa da fare è togliere la distanza tra le persone, tornando usufruire della capienza normale allo stadio o in ufficio e lasciando però la mascherina al chiuso". Quando si potrà togliere la mascherina al chiuso? "Penso che intorno a Pasqua, a metà aprile - ha detto a Rai Radio1 Sileri - si potrà togliere".

