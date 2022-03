La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione alla vicenda del bimbo italiano di cui il padre ha denunciato la scomparsa in Ucraina. In particolare Giovanni Arcangeli accusa la moglie di sequestro di persona e maltrattamenti affermando di non avere più notizie del bambino di dieci anni dal 23 febbraio scorso quando si trovava a Belgorod Dnestrovskij in provincia di Odessa, zona ora interessata dal conflitto.

© Riproduzione riservata