Violenza sulle donne: aumentati del 18% i reati di stalking negli ultimi 4 anni

Tra il 2018 e il 2021, nel nostro Paese sono cresciuti tutti i cosiddetti «reati spia» ritenuti possibili indicatori di una violenza di genere: del 18% gli atti persecutori, del 30% i maltrattamenti contro familiari e conviventi, del 2% le violenze sessuali. Resta costante l’incidenza delle donne sul totale delle vittime, attestata intorno al 75% per gli atti persecutori, tra l’81 e l’83% per i maltrattamenti contro familiari e conviventi e tra il 91 e il 93% per le violenze sessuali. E’ quanto emerge dal report sul quadriennio realizzato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

Nel periodo considerato, anche l’azione di contrasto ha fatto registrare un tendenziale incremento complessivo: calano i denunciati per atti persecutori (-1%) e per le violenze sessuali (-12%), crescono quelli per maltrattamenti contro familiari e conviventi (+17%).

