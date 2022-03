Covid, 156 morti e 48.483 nuovi casi: la positività all'11,2%

Si conferma in salita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 48.483, ieri 60.191, ma soprattutto erano 36.429 i contagi mercoledì scorso: un aumento su base settimanale del 33%. I tamponi processati sono 433.961 (ieri 531.194) con un tasso di positività pressoché stabile all’11,2% (ieri era all’11.3%). I decessi sono 156 (ieri 184): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 156.357.

Ancora in calo i ricoveri: le terapie intensive sono 29 in meno (ieri -18) con 43 ingressi del giorno, e arrivano complessivamente a 563, mentre i ricoveri ordinari diminuiscono di 201 unità (ieri -213) 8.575 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 5.642 contagi seguito da Lombardia (+5.583), Sicilia (+4.884) e Campania (+4.303). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 59.258 (ieri 57.408) per un totale che sale a 12.001.063. Gli attualmente positivi tornano pertanto a scendere, sono 9.599 in meno di ieri, per un totale di 1.001.922 persone. Di questi 992.784 pazienti sono in isolamento domiciliare.

© Riproduzione riservata