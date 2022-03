Nemmeno Novavax, il vaccino proteico disponibile in Italia dal 28 febbraio, sembra in grado di vincere paure e diffidenze dei no vax di casa nostra. Secondo il report settimanale del commissario straordinario all’emergenza sanitaria, alle 8,30 di stamattina ne erano state infatti somministrate appena 17.428 dosi, di cui 10.183 ad over 50.

