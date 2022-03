L'Ucraina ha annunciato la morte di un quinto generale russo

Arrivata la notizia ufficiale di un altro generale russo morto in Ucraina. Si tratta Andry Mordvichev. I generali russi uccisi fino a questo momento sono cinque, un dato pesantissimo per Mosca. A riferirlo lo Stato Maggiore ucraino. Mordichev è il quinto generale russo a morire nell'offensiva in Ucraina. Secondo un consigliere del Ministero degli Interni, Vadim Desinenko, nemmeno durante la seconda guerra mondiale l'Unione Sovietica aveva perso così tanti generali nel corso di sole tre settimane.

© Riproduzione riservata