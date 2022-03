Nuovo procuratore nazionale antimafia, audizioni al Csm. In corsa anche Gratteri e de Lucia

Il Csm ascolterà tutti i candidati prima di procedere alla nomina del nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in sostituzione di Federico Cafiero De Raho, andato in pensione il mese scorso. Le audizioni sono state convocate per il 12 aprile dalla Commissione per gli incarichi direttivi. A Palazzo dei marescialli sfileranno i 7 concorrenti che ai consiglieri dovranno spiegare come intendono gestire e organizzare la procura nazionale. In base alle indiscrezioni, in partenza potrebbero avere più chances i procuratori di Napoli Giovanni Melillo e Catanzaro Nicola Gratteri, assieme al procuratore nazionale aggiunto Giovanni Russo. Ma il quadro potrebbe cambiare con le audizioni.

Gli altri candidati sono il Procuratore di Firenze Marcello Viola (in ballo anche per la nomina a procuratore di Milano) e altri tre procuratori: Carmelo Zuccaro (Catania), Maurizio de Lucia (Messina, considerato anche tra i papabili alla successione di Francesco Lo Voi, al vertice della procura di Palermo) e Leonardo Leone De Castris (Lecce).

