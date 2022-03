Caro bollette, coppia lascia la casa per vivere in camper: «Viaggiamo in giro per l'Europa»

Sono da sempre appassionati di viaggi. Ma, recentemente, anche in seguito alla pandemia e all’aumento vertiginoso delle bollette, hanno deciso di evitare i costi proibitivi dell'energia elettrica e del gas. Per questo Gabriella Tranquillo, 61 anni, e Mario Benetti, 64 anni, come riferisce Il Gazzettino - hanno lasciato la loro casa di Montebelluna (Treviso) per vivere in un camper e viaggiare su e giù per l'Europa, un “Rimor super brig” del 2006. Mario, tra l'altro ha alle spalle un trapianto di reni, anche se ora sta bene.

«Amiamo viaggiare - spiega Gabriella - perciò questo ci è sembrato un buon compromesso. L’inverno lo passiamo in climi più miti per poi salire al nord in primavera per ritrovare i nostri affetti ed effettuare i controlli di routine. La nostra casa è ovunque in Europa».

