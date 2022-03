Tim, servizi Google e Instagram in crash, down dei servizi segnalato da moltissimi utenti

Servizi Google e Instagram in crash, nel tardo pomeriggio di oggi (29/03/2022). Intorno alle 19.30, infatti, moltissimi utenti in Italia hanno lamentato l'impossibilità di collegarsi a Google, Gmail, Youtube, Meet, Drive e Instagram. Problemi sono stati anche segnalati anche nei giocatori di varie piattaforme on-line (come Playstation, Roblox, Fifa, Ea, ecc.). Il sospetto è che gli utenti che hanno segnalato i disservizi fossero tutti collegati con rete Tim la quale, nello stesso preciso momento, ha avuto problemi di connessione. A quanto sembra, gli utenti che invece erano collegati con altre compagnie telefoniche non avrebbero riscontrato particolari problemi di connessione. Le zone in Italia dove si sono lamentati maggiormente i disservizi sono state le grande città ma, a macchia di leopardo, i problemi sono stati riscontrati in tutto il Paese.

