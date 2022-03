Operazione "Gotha 7" a Barcellona, definitive le condanne per 13 associati di Cosa nostra del Longano

Anche per le "seconde linee" della mafia barcellonese diventano definitive parecchie condanne. La II sezione penale della Cassazione ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi difensivi per una serie di imputati, che adesso dovranno scontare le pene decise in regime di abbreviato nel luglio 2020 dalla Corte d'appello di Messina.

Quelle condanne diventano definitive quindi per Antonino Antonuccio, Santino Benvegna, Sebastiano Chiofalo, Francesco Foti, Mariano Foti, Fabrizio Garofalo, Massimo Giardina, Giuseppe Impalà, Agostino Milone, Carmela Milone, Giuseppe Domenico Molino, Salvatore Santangelo e Tindaro Carmelo Scordino.

