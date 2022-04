Un 12enne è morto a scuola nel Napoletano. Il ragazzo si è sentito male mentre si trovava nell’atrio dell’istituto comprensivo Statale "Mercogliano-Guadagni" di Cimitile.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso accertamenti, ma in base a un primo esame le cause della morte sembrano naturali visto che il bambino soffriva di alcune patologie.

© Riproduzione riservata