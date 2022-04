Ritrovata la bimba di 5 anni scomparsa a Limosano: sta bene

Sono state ore di paura e apprensione a Limosano, piccolo comune in provincia di Campobasso, per la scomparsa di Nicole, una bambina di 5 anni di cui si erano perse le tracce intorno alla mezzanotte dalla sua abitazione in agro di Limosano. Dopo circa 12 ore di ricerche, il sospiro di sollievo: la piccola è stata ritrovata nei pressi del campo sportivo di Limosano.

E’ apparentemente in buone condizioni e, stando alle prime notizie arrivate dalle forze dell’ordine, la piccola è stata avvistata dagli agenti della Polizia nei pressi del campo sportivo, non lontano dalla masseria in cui viveva nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant'Angelo Limosano.

Le ricerche erano proseguite per tutta la notte e nella mattinata di oggi, con la partecipazione di Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco e di centinaia di volontari. In volo si erano alzati anche droni con ricerca del calore e un elicottero dopo l’allarme che aveva attivato il Centro coordinamento soccorsi, convocato nella notte presso la Prefettura di Campobasso.

La bambina, che vive con i genitori trentenni in una località rurale, distante dal centro abitato, avrebbe (secondo le prime ricostruzioni) scavalcato la finestra salendo su una sedia. A cinque anni Nicole è scappata dalla finestra di casa dopo un rimprovero della mamma. La piccola ha approfittato dei 20 minuti in cui la madre ha allattato il suo secondo figlio di due anni e mezzo.

