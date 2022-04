Carburanti: proseguono i ribassi dei prezzi sulla rete

Si continua a scendere sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che venerdì hanno chiuso in discesa per la benzina e in salita per il diesel, nel fine settimana si sono registrati nuovi tagli dei prezzi raccomandati da parte delle compagnie. In particolare Q8 e Tamoil hanno ridotto di 3 cent/litro benzina e diesel. Azioni di ribassi dei prezzi in maniera differenziata nelle diverse macro-aree si osservano in generale per tutte le società che operano sulla rete (in alcuni impianti si è andati anche sotto 1,6 euro/litro per benzina e diesel). Gli effetti si riscontrano nel monitoraggio dei prezzi alla pompa che risultano in forte calo anche a valle dei movimenti segnalati la scorsa settimana. Più nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self diminuisce a 1,803 euro/litro (1,825 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,731 e 1,825 euro/litro (no logo 1,797).

Il prezzo medio praticato del diesel self scende a 1,799 euro/litro (contro 1,822), con le compagnie tra 1,746 e 1,820 euro/litro (no logo 1,803). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato cala a 1,934 euro/litro (1,959 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,828 e 2,012 euro/litro (no logo 1,849). La media del diesel servito è a 1,933 euro/litro (contro 1,961), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,844 e 1,995 euro/litro (no logo 1,855). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,840 a 0,868 euro/litro (no logo 0,856). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in saliscendi e si trova tra 2,018 e 2,302 (no logo 2,122).

© Riproduzione riservata