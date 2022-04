Tragedia in Irpinia, pensionato decapitato dalla motosega

Tragedia a San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, dove un pensionato ha perso la vita mentre era impegnato a tagliare della legna nei pressi della sua abitazione. L’uomo, 77 anni, ha perso il controllo della motosega che lo ha decapitato. L’incidente è avvenuto su via Variante, la strada che collega i comuni di San Martino Valle Caudina e Cervinara. Sul posto i carabinieri della locale stazione ai quali si è presentata la drammatica scena. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

