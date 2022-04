Covid: in Italia altri 150 morti e 69.278 casi. Tasso di positività al 15%

Sono 69.278 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 88.173 di ieri ma soprattutto i 77.621 di mercoledì scorso, una riduzione su base settimanale dell’11%. I tamponi processati sono 461.448 (ieri 588.576) con un tasso di positività stabile al 15%. I casi Covid totali, da inizio pandemia, sono più di 15 milioni, 15.035.943 per la precisione.

Centocinquanta i decessi, (ieri 194): le vittime totali sono 160.253. In calo le terapie intensive: sono 5 in meno (ieri -12), con 51 ingressi del giorno, e scendono a 466. E in diminuzione anche i ricoveri ordinari, meno 82 (ieri +5), 10.164 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia con 9.094 contagi, seguita da Lazio (+7.782), Campania (+7.277), Veneto (+6.989) e Puglia (+5.773).

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 69.837 (ieri 88.637) per un totale che sale a 13.601.404. Gli attualmente positivi sono 102 in meno (ieri +83, 1.274.286 in tutto. Di questi 1.263.656 sono in isolamento domiciliare.

