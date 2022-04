Parcheggiano davanti al suo portone di casa, lui esce e spacca l'auto con un'ascia

Non sopportava che le auto parcheggiassero davanti al portoncino di casa sua. E così domenica mattina ha impugnato una grossa ascia e l'ha utilizzata per distruggere una vettura in sosta in strada. E' accaduto ieri mattina a Villanova, nel comune di Guidonia Montecelio. Protagonista un uomo di 63 anni, poi denunciato dal proprietario della macchina, che in via Nicola Ricciotti ha distrutto letteralmente una Peugeot parcheggiata. Vetri sfondati e carrozzeria danneggiata. Le forze dell'ordine, chiamate dal proprietario dell'auto, hanno denunciato l'uomo e sequestrato l'ascia dopo una perquisizione in casa.

