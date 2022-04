Viola: la mascherina FFP2 è efficace anche contro Omicron, non è saggio toglierla

«Se la situazione epidemiologica resta quella che è adesso, sicuramente non sarà saggio togliere le mascherine a fine aprile». Così l’immunologa Antonella Viola a "Live In" di SkyTg24 in diretta da Bari. «Il virus - ha rilevato - non è scomparso, continua a circolare e non abbiamo idea di quello che accadrà, come si presenterà a settembre-ottobre».

«Nessuno dovrebbe metterla da parte - afferma Antonella Viola in un'intervista al Corriere della Sera - e quando dico nessuno mi riferisco anche a chi ha avuto la malattia pochi mesi fa e ritiene di poterla dismettere sentendosi immune. Niente di più sbagliato. Al chiuso bisogna proteggersi, la mascherina FFP2 è efficace anche contro Omicron. Vediamo comparire varianti sempre più contagiose e anche sui vaccinati incombe il rischio di infettarsi. La circolazione è sostenuta ed è dimostrato anche dalla comparsa dei ceppi ricombinanti che hanno origine nelle persone infettate da due virus differenti».

