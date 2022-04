Tragedia vicino Roma, quad si ribalta: morto bimbo di 6 anni

Tragedia in provincia di Roma. Un bimbo di sei anni è morto dopo che il quad sul quale viaggiava si è ribaltato. Il fatto è avvenuto ad Olevano Romano, centro in provincia della Capitale. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti il mezzo, guidato da una donna, stava percorrendo una strada di campagna. La conducente ha improvvisamente perso il controllo del quad e nell’incidente il bimbo è morto. I pm di Tivoli apriranno un fascicolo in relazione alla morte del bambino di 6 anni. I carabinieri della stazione Olevano Romano hanno già trasmesso una prima informativa in procura. L’ipotesi al vaglio è quella di omicidio colposo. La salma del piccolo è stata portata al policlinico Roma Tor Vergata per l’autopsia. Il mezzo è stato sequestrato.

IN AGGIORNAMENTO

