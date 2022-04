Palermo, ambulanza con un ferito a bordo si scontra con un'auto. Anche i sanitari portati in ospedale

Un’ambulanza del 118 e un’auto si sono scontrati stamattina a Palermo all’incrocio tra via Duca della Verdura e via Marchese di Villabianca. L’auto, una Kia, percorreva via Duca della Verdura in direzione mare, l’ambulanza proveniva da via Generale dalla Chiesa a sirene spiegate con un ferito a bordo. Il ferito a bordo dell’ambulanza è stato trasferito su un altro mezzo del 118 e portato all’ospedale Villa Sofia. Anche i sanitari coinvolti nell’incidente sono stati portati in ospedale per accertamenti. Sono intervenuti agenti di polizia e vigili urbani.

© Riproduzione riservata