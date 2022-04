Dal primo maggio 1.900 navigator senza lavoro: scade il contratto

Ultime ore per trovare una soluzione per i quasi 1.900 navigator che, dalla fine di questa settimana, rischiano di restare a casa. Il loro contratto scade il 30 aprile e senza un’ulteriore proroga o un nuovo percorso di inserimento lavorativo, dal primo maggio saranno disoccupati. Nati nel 2019 con il Reddito di cittadinanza per supportare i Centri per l’impiego e aiutare i beneficiari Rdc a trovare un’occupazione, ora chiedono loro di non restare senza lavoro. E, per questo, dopo diverse mobilitazioni, sono tornati in presidio davanti al ministero della Pa e lo saranno domani davanti al ministero del Lavoro, dove nel pomeriggio si terrà un nuovo incontro del ministro Andrea Orlando con i sindacati.

Incontro che Cgil, Cisl e Uil con le loro categorie dei lavoratori "precari" Nidil, Felsa e Uiltemp si augurano sia finalmente positivo. Dopo due precedenti proroghe, oggi sono 1.884 i navigator con il contratto di collaborazione in capo ad Anpal servizi in scadenza a fine mese. Al tavolo della scorsa settimana, Orlando ha ribadito la linea di non disperdere un patrimonio di competenze che in questi mesi si è creato, valutando insieme alla Funzione pubblica e alle Regioni la strada da percorrere.

In ballo anche la proposta di una norma per consentire alle Regioni la contrattualizzazione dei navigator usando le risorse già esistenti. Se una soluzione definitiva, strutturale, per questi lavoratori non sarà possibile visti i tempi così stretti, nella trattativa resterebbe la via di una terza proroga. I sindacati confidano in una fumata bianca domani. Il punto su cui insistono è il fatto che si tratta di personale formato, professionisti, laureati e con un’età in media di 35 anni, pronti per continuare stabilmente o raccogliere una nuova opportunità di occupazione, a partire proprio dai centri per l’impiego.

Serve una soluzione per il loro futuro occupazionale, rimarcano Nidil-Cgil, Felsa-Cisl e Uiltemp dal presidio, assicurando che si mobiliteranno ancora finché non arriverà una risposta positiva. «Qualora domani non si giungerà ad una soluzione soddisfacente, lavoratrici e lavoratori continueranno la mobilitazione anche nei giorni a seguire, in formule e modalità che saranno man mano stabilite dalla organizzazioni sindacali», affermano le tre sigle. Chiedendo di non mandare il «lavoro al vento».

