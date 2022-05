Covid in Italia: 40.757 nuovi casi, 105 le vittime. Calano i ricoveri

Sono stati 40.757 i nuovi casi di positività al covid registrati oggi in Italia a fronte di 287.601 tamponi effettuati per una percentuale di positività al 14%, uguale a quella di ieri quando i casi erano stati 53.602 ma su 383.073 test.

In calo i ricoveri nei reparti ordinari che calano da 9.826 a 9.738. Stesso numero di ieri invece per i pazienti in Terapia intensiva (366).

Le vittime sono state 105 che portano così il totale da inizio pandemia a 163.612.

