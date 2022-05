Omicidio a Genova, donna uccisa a coltellate in strada. Fermato il fratello della vittima

Una quarantenne è stata uccisa a coltellate in strada a Genova questa sera. E’ accaduto a Quinto, in via Fabrizi. Una persona è stata fermata. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, le volanti della polizia e gli agenti della Squadra Mobile.

Un uomo è stato fermato per l’omicidio della donna. Si tratta del fratello della vittima. A quanto si apprende, avrebbe colpito la donna al culmine di una lite. A chiamare la polizia alcune persone che, dalle finestre, hanno udito le grida e assistito alla drammatica scena.

© Riproduzione riservata