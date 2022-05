Roma, allarme ai Parioli per il maniaco sessuale travestito da Sailor Moon

Allarme a Roma per la segnalazione di un uomo che, come riferisce Repubblica.it, forse mascherato da Sailor Mercury, personaggio della celebre serie animata "Sailor Moon", compie atti osceni davanti ai bambini e alle persone che frequentano i giardinetti del quartiere Parioli. A segnalare l'accaduto sono gli stessi residenti della zona che hanno anche scattato alcune foto e diffuso video registrati dalla finestra di un palazzo. Sono poi stati pubblicati dalla pagina "Welcome to favelas".

