Morta la 16enne precipitata ieri dal balcone della sua abitazione a Roma

E’ morta la ragazza di 16 anni precipitata ieri dal balcone della sua abitazione in via Mattia Battistini, a Roma. Secondo quanto apprende l’AGI, la 16enne è deceduta oggi intorno alle 6 al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Sono in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia Trastevere. La ragazzina non ha lasciato biglietti o messaggi, si cerca di scoprire, attraverso chat e social network, se avesse problemi di natura personale o scolastici. Ascoltati dagli investigatori nella giornata di ieri anche i familiari e gli amici della ragazza.

