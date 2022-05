Vittorio Sgarbi contro tutti. Insulta Chiara Ferragni e Fedez: "Una vecchia befana con un mezzo marito"

Vittorio Sgarbi ha compiuto 70 anni ieri e come regalo, Valerio Staffelli ha pensato di regalargli un mega Tapiro d’oro.

Motivazione: per l’ormai famosa rissa con Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show. "Potrebbe essere un Tapiro che mi viene dato per quello che ho fatto, ma in realtà io ho subito. Quindi possiamo condividerlo con Mughini", ha dichiarato Sgarbi all’inviato del Tg satirico che lo ha intercettato a Boretto (Reggio Emilia) per dargli un Tapiro d’oro molto più grande e pesante del solito, proprio per evitare che il critico d’arte potesse sollevarlo da terra e scaraventarglielo in testa, come accaduto durante la famigerata consegna del 2002. Il neo settantenne ha poi confessato: "Ho pensato di atterrare Mughini con un pugno, ma avrei fatto una figuraccia. Allora sono stato fermo". Il servizio completo andrà in onda stasera, lunedì 9 maggio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

Dopo Mughini, l'attacco ai Ferragnez

Ma non solo Mughini. Proprio in occasione dei suoi 70 anni, il settimanale MowMag lo ha intervistato e nel corso delle domande è poi emerso un attacco frontale a Chiara Ferragni, ma anche a Fedez.

"Adesso penso anche peggio perché secondo me il pi**a, cioè l'influencer pi**a, non è capace neanche di scegliersi le cose per sé. Come quella lì che si chiama Ferragni o Merdagni …ha degli zatteroni così schifosi che avrebbe bisogno di un influencer che le dica cosa prendere perché lei non sa quel ca**o che fa. Cioè già ha preso un fidanzato che non si guardare può, un mezzo marito".

Il critico d'arte ha poi continuato: "A parer mio, avresti davvero bisogno di qualcuno che la influenzi. Quelli che comprano dalla Ferragni sono un milione di sfaticati incapaci che comprano perché vedono di questa vecchia befana che, a fianco di un rinco****nito, propone delle cose per scemi".

