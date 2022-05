Incidente mortale nel Milanese sulla A4. Scontro auto-furgone, 4 morti

Incidente stradale con 4 morti sulla A4 Torino-Venezia, nella tratta tra Marcallo e Arluno nel milanese. L’incidente, uno scontro tra un auto e un furgone, è avvenuto poco prima delle 10: i 4 deceduti sono tutti uomini, due hanno 30 anni, uno 35 e di un altro al momento non è nota l’età.

Altre due persone coinvolte nello scontro sono state ricoverati in ospedale: un 30enne è stato portato in codice rosso al Niguarda con traumi multipli; mentre un 49enne, conducente del furgone, in codice verde all’ospedale di Magenta.

