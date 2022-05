Morto Francesco Nucara, ex segretario Pri. Occhiuto: "La Calabria perde un grande protagonista

E’ morto a 82 anni di età Francesco Nucara, segretario del Partito Repubblicano per 16 anni, fino al 2017. Deputato per cinque legislature, nel 2005 è stato vice ministro dell’Ambiente del governo Berlusconi, e nel 1989 sottosegretario ai Lavori pubblici con Giulio Andreotti presidente del Consiglio.

Nucara, ricorda il capogruppo di Forza Italia alla Camera, Paolo Barelli, «rafforzò l’alleanza del suo partito con l’allora Casa delle Libertà del presidente Silvio Berlusconi. Un uomo delle istituzioni, che ha dato un contributo importante soprattutto in passaggi decisivi della storia politica di questo Paese. Un innamorato della politica vera, quella costruita sul territorio e per il territorio». Per Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc, «scompare una personalità dal grande spessore umano e politico, con un forte legame nei confronti della sua amata terra, la Calabria. Nucara ricoprì importanti ruoli di Governo, sia nell’Ambiente che nei Lavori pubblici - ricorda - Dedicò la sua vita politica alle politiche per il Mezzogiorno».

Occhiuto, "La Calabria perde un grande protagonista"

«La scomparsa di Francesco Nucara mi addolora profondamente. Protagonista della vita politica e istituzionale del nostro Paese, è stato fino all’ultimo un autentico testimone d’impegno per la sua amata Calabria». Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. «A lui - prosegue - mi legano ricordi, battaglie comuni, e tanti momenti di confronto avuti in questi anni, in nome di quei valori e di quegli ideali di servizio verso le istituzioni che hanno contraddistinto la sua lunga carriera, sempre caratterizzata da una dedizione autentica verso il Mezzogiorno. Francesco Nucara, da fine intellettuale, ha attraversato le stagioni della politica lasciando sempre il segno, grazie a uno sguardo acuto e inedito, e a un carico di passione e coraggio. La Calabria perde un punto di riferimento importante. Per la nostra Regione e per tutto il centrodestra oggi è un giorno carico di tristezza. Sincero cordoglio, mio personale e da parte della Giunta che ho l'onore di presiedere, alla famiglia».

