Bambino di 1 anno grave in ospedale, è in pericolo di vita

È in pericolo di vita il bambino di quasi 1 anno trasferito nel pomeriggio da Perugia all’ospedale pediatrico "Meyer" di Firenze è in pericolo di vita. I medici del pediatrico toscano lo stanno curando nel reparto di rianimazione e confermano così che le sue condizioni sono molto gravi. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il bimbo, che ha gravi lesioni, è arrivato all’ospedale Meyer verso le 15. La prognosi è riservata.

Il bambino era stato ricoverato domenica in gravi condizioni all’ospedale di Perugia dopo essere giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco e ipotermia. Sul piccolo sono state riscontrate anche alcune lesioni di natura non ancora chiara. Secondo quanto risulta è stata avviata un’indagine per chiarire quanto successo e il sospetto è che il bambino possa essere stato vittima di maltrattamenti. Gli inquirenti - coordinati dalla Procura del capoluogo umbro - non escludono comunque al momento alcuna ipotesi. Il bambino è stato portato in ospedale con un’auto da un connazionale amico della madre, avvolto in una coperta inzuppata d’acqua. La madre avrebbe quindi riferito ai medici che il figlio avrebbe rischiato di soffocare dopo avere mangiato un biscotto e di avergli gettato dell’acqua fresca addosso. Secondo quanto risulta all’Ansa l’inchiesta dovrà accertare tra l’altro l'ipotesi dei maltrattamenti.

Il bambino era già stato ricoverato in ospedale a marzo per una frattura all’omero destro. Lo hanno evidenziato gli accertamenti diagnostici dei quali riferisce la procura della Repubblica in un comunicato. Gli esami hanno portato alla luce anche un frattura alla testa e una tumefazione nella stessa area. Sono in corso indagini da parte della squadra mobile di Perugia.

