Grave incidente a Padova, scontro tra auto e camion: 3 morti e 3 feriti

Tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra un auto e un mezzo pesante, lungo Via Postumia a San Pietro in Gù, in provincia di Padova. I feriti si trovano ricoverati in ospedale. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Multipla in fase di sorpasso si sarebbe scontrata con un mezzo pesante. Feriti e vittime viaggiavano tutti sulla vettura.

Sarebbero cittadini stranieri. Indagini della polizia stradale che sta ancora accertando l'identità delle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Cittadella e Bassano del Grappa e i sanitari del Suem con 4 autoambulanze e 2 elisoccorso. che hanno stabilizzato i feriti e li hanno portati in ospedale. Il traffico è stato bloccato nelle due direzioni.

