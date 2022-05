L'Italia sotto attacco hacker dalla Russia. Copasir: siamo in guerra cibernetica

«Il nuovo e più vasto attacco hacker conferma quanto da tempo denunciamo sulla minaccia russa e sulla necessità di alzare le difese del Paese». A sottolinearlo è il presidente del Copasir, Adolfo Urso. «Molto si è fatto in questi mesi, come dimostra la creazione della Agenzia per la cybersicurezza e le altre misure che il governo ha appena realizzato nel decreto Ucraina - ricorda Urso - dobbiamo procedere per il cloud nazionale della pubblica amministrazione, la rete unica a controllo pubblico, la cyber difesa, così come serve innanzitutto aumentare la consapevolezza del Paese perchè siano in presenza di una "guerra cibernetica"».

«Proprio ieri - continua il senatore - abbiamo deliberato una nuova indagine conoscitiva 'sulla forme di disinformazione e di ingerenza straniere, anche in riferimento alle minacce ibride e di natura ciberneticà. Disinformazione e cyber-attacchi sono infatti due strumenti della stessa 'guerra ibrida. Dobbiamo esserne consapevoli, aumentare la resilienza del Paese, aggiornare i nostri strumenti, come da tempo sollecitiamo nei nostri interventi sin dall’inizio di legislatura quando realizzammo una apposita relazione al Parlamento sulla sicurezza cibernetica. La prossima settimana avremo tra l’altro le audizioni proprio su questi temi del direttore del Dis, Elisabetta Belloni, e del direttore della polizia postale, Ivano Gabrielli».

Attacco hacker: circa 50 gli obiettivi indicati

Il collettivo Killnet ha lanciato nella tarda serata di ieri l’attacco Ddos indicando sui propri canali Telegram un lungo elenco di obiettivi, una cinquantina in tutto tra ministeri, aziende, autorità di garanzia, media, organi giudiziari. «Fuoco a tutti» hanno scritto gli hacker che in un messaggio precedente avevano dato le istruzioni «per liquidare la struttura informativa italiana», chiedendo un attacco per 48 ore e di non colpire il sistema sanitario.

Attacco hacker: pm antiterrorismo Roma aprono inchiesta

Un fascicolo di indagine è stato aperto dalla Procura di Roma in relazione al massiccio attacco hacker, che ha riguardato alcuni siti istituzionali, ed è stato rivendicato dal collettivo filo russo Killnet. Anche in questo caso, così come per il blitz dei giorni scorsi, il procedimento sarà affidato ai pm dell’Antiterrorismo. Non è escluso che il nuovo incartamento possa confluire in quello già aperto. Il reato ipotizzato è accesso abusivo al sistema informatico. Le indagini sono state delegate agli specialisti delle Postale.

Ucraina: Putin, contro Russia avviata "guerra informatica"

Una guerra su larga scala nel cyberspazio è stata scatenata contro la Russia, il numero di attacchi informatici contro il Paese è aumentato in modo significativo. Lo ha denunciato il leader del Cremlino, Vladimir Putin, come riporta la Tass.

Il presidente ritiene che gli attacchi informatici alla Federazione Russa vengano lanciati da diversi Paesi e siano chiaramente coordinati, si tratta di azioni che partono da strutture statali, ha dichiarato. «Il numero di attacchi cibernetici all’infrastruttura informatica russa è in costante crescita negli ultimi anni. Con l’avvio dell’operazione militare speciale nel Donbass, in Ucraina, le sfide in quest’area sono diventate ancora più acute, serie e su larga scala», ha dichiarato Putin parlando a una riunione del Consiglio di sicurezza russo.

«In effetti, contro la Russia si è scatenata una vera aggressione, una guerra nello spazio informatico», ha avvertito il leader del Cremlino. Nel mirino degli hacker, secondo Putin, «prima di tutto, i mass media, le istituzioni finanziarie, i portali e le reti di rilevanza sociale». «Sono stati effettuati gravi attacchi ai siti web ufficiali delle autorità», ha elencato il presidente.

A suo dire, si son verificati sempre più frequentemente anche tentativi di penetrazione illegale nelle reti aziendali delle principali società russe.

Attacco hacker: esperto, possibile test su capacità difensive

«La strategia parrebbe essere più indirizzata ad instillare paura e a catturare l’attenzione dei media piuttosto che a muovere attacchi oggettivamente difficili da mitigare. Ma queste azioni non vanno trascurate perchè potrebbero servire a fare intelligence su capacità difensive di alcune strutture del nostro paese in preparazione di azioni di altra portata». E’ il parere all’ANSA di Pierluigi Paganini, esperto di cybersecurity e intelligence, sull'ultima offensiva ai siti istituzionali italiani. «Assistiamo all’ennesima chiamata alle armi da parte del gruppo di hacker con la volontà di far comprendere alle nostre istituzioni che possono colpire tutti - aggiunge l’esperto - Sebbene siano risultati evidentemente inefficaci, gli attacchi potrebbero fungere da azione diversiva mentre si colpiscono altri obiettivi strategici nazionali. Questi gruppi potrebbero operare su indicazioni del governo russo e pertanto essere parte di una strategia più ampia di cui non abbiamo ancora compreso i reali obiettivi. Questi attacchi - ribadisce Paganini - potrebbero servire a fare intelligence su capacità difensive di alcune strutture del nostro paese in preparazione di attacchi di altra portata da parte di attori 'nation statè o perfino 'Non-State-Actor' che operano su indicazione del governo di Mosca per eludere le sanzioni internazionali previste in caso di offensiva cyber». «Dobbiamo riconoscere che i nostri apparati di difesa militare cibernetica hanno retto il colpo anche se qualche ministero ha avuto problemi evidenti. Bisogna proseguire sulla strada dell’innalzamento del livello di resilienza - conclude Paganini - Personalmente ritengo che questo gruppo hacker, allo stato attuale delle sue capacità offensive, difficilmente potrebbe buttare giù alcuni dei siti presenti nella lista che ha condiviso e ritengo ne siano consapevoli. Quindi il modus operandi ha evidentemente un’altra finalità».

