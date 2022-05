Coronavirus in Italia, aumentano i casi: 95 vittime oggi

Sono 29.875 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 9.820 di ieri ma soprattutto i 44.489 contagi di martedì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo. Anche se al dato odierno manca l’Emilia Romagna, che a causa di un aggiornamento informatico non ha comunicato i numeri di oggi. I tamponi processati sono 269.971 (ieri 93.813) con il tasso di positività che sale dal 10,5% all’11,1%.

I decessi sono 95 (ieri 80). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.127. Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 1 in meno (come ieri), con 29 ingressi giornalieri, e sono 290 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 131 in meno (ieri -12), 6.257 in tutto.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 4.330 contagi, seguita da Campania (+3.505), Lazio (+3.337), Sicilia (+2.957) e Veneto (+2.448). I casi totali dall’inizio della pandemia arrivano a 17.288.287.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 21.327 (ieri 27.490) per un totale che sale a 16.310.440. Gli attualmente positivi sono 21.327 in meno (ieri -17.579) per un totale che scende a 811.720. Di questi, 805.173 sono in isolamento domiciliare.

