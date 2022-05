Il vaiolo delle scimmie arriva anche in Emilia Romagna: contagiato un 35enne cileno

Il primo caso di 'vaiolo delle scimmiè identificato in Emilia-Romagna riguarda un cittadino cileno trentacinquenne che, ieri pomeriggio , si è presentato al pronto soccorso del Policlinico di Sant'Orsola. A comunicarlo, in una nota, è la Regione Emilia-Romagna, secondo cui «l'uomo ha alloggiato a Madrid all’inizio di maggio e, con ogni probabilità è lì che è stato contagiato».

A mettere in apprensione il 35enne, viene spiegato, «la notizia che in un locale, in cui era stato, erano stati segnalati più casi positivi e per questo motivo il locale era successivamente stato chiuso. Prima di arrivare in Italia, lo scorso 24 maggio ha viaggiato in Germania».

Nel corso della visita in ospedale, osserva ancora la Regione sono emerse le «buoni condizioni di salute dell’uomo che ha presentato un numero limitato di vescicole cutanee, alcune delle quali sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi». Il test virologico effettuato dal 'Crrem', i laboratorio di riferimento regionale per le emergenze microbiologiche del Policlinico Sant'Orsola ha confermato l’ipotesi clinica: il paziente è risultato positivo al Monkeypox virus e adesso è ricoverato in isolamento presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Sant'Orsola».

