Dopo le polemiche Elisabetta Franchi cerca un responsabile della comunicazione: stipendio top secret

L’imprenditrice bolognese del settore della moda, Elisabetta Franchi, dopo essere finita nella bufera per le sue parole sulle donne lavoratrici ("Le donne in azienda sì, ma over 40, così se dovevano fare figli li hanno già fatti"), si è messa alla ricerca di un responsabile della comunicazione marketing su Linkedin. La posizione è stata aperta un giorno fa sulla nota piattaforma social dedicata al mondo del lavoro e, nel giro di poche ore, si sono moltiplicate le candidature per quel posto di lavoro, arrivando ad essere diverse centinaia. Viene richiesta esperienza di almeno 5 anni in ruoli simili in altre aziende che si occupano di Fashion/Luxury Company, oltre all’essere in grado di coprire e svolgere più compiti (multi-tasking). Ovviamente occorre avere un’elevata conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e di disporre di capacità di relazione, mediazione e coordinamento del team. Serve infine avere flessibilità, creatività e proattività. Nessun riferimento al sesso del candidato, alla sua età e al compenso.

