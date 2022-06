Scene di ordinaria follia a Torino: lite a colpi di machete davanti a scuola

Un giovane armato di machete che ne insegue un altro per le vie del quartiere Aurora a Torino. E’ la scena immortalata da alcuni video che la consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia (Lega) ha pubblicato sul suo profilo Facebook. Il fatto sarebbe avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 16 in corso Giulio Cesare, nelle vicinanze della scuola primaria "Parin", dove, tra gli automobilisti e passanti, è scoppiata una violenta lite tra nordafricani. Nel filmato si vede giovane armato di machete e a petto nudo, con il viso sporco di sangue. «Scene di ordinaria follia - denuncia la consigliera Rodia - È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta».

“Già nel 2011 durante una rissa con un machete vi è stato un efferato omicidio in via Chivasso sotto gli occhi dei residenti” ha ricordato, aggiungendo che "vi è un clima di delinquenza, violenza e aggressività latente che si vive quotidianamente nel quartiere e che rischia di esplodere da un momento all’altro, anche in mezzo a una strada e sotto gli occhi sempre più spaventati dei residenti”. Quindi ha rivolto un appello al sindaco Stefano Lo Russo: “è ora di fare qualcosa di concreto per questa zona. Gli interventi delle forze dell’ordine si vanificano senza una progettazione seria da parte di chi amministra la Circoscrizione 7 e la città".

