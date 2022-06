Tragedia in Sardegna, giovane mamma sbatte la testa ma sottovaluta il dolore. Muore poco dopo a letto

Una donna di 27 anni, Andrea Nairi, è morta ieri pomeriggio in seguito ad una caduta avvenuta in casa. Lascia il compagno e una bimba di 15 mesi. Una maledetta fatalità l'ha sottratta all'amore dei suoi familiari. La donna ieri sera era scivolata fuori casa, sbattendo violentemente il capo contro un cancello. Ma ha sottovalutato le conseguenze. Convinta che non fosse nulla è tornata a casa si è lavata e poi si è messa al letto, come raccontano i familiari. Ma a quel punto le condizioni si sono aggravate sino alla morte. “Abbiamo chiamato il 118, hanno fatto tutto il possibile per salvarla”. L’incredibile incidente domestico è accaduto a Flumini, Quartu Sant’Elena, nella giornata di ieri.

