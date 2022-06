Un cadavere, in parziale stato di decomposizione, è stato rinvenuto poco fa in un fondo agricolo di via Molino, a Sisciano, nel Napoletano. Il cadavere era all’interno di un sacco di plastica.

Sono in corso indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna volte ad identificare il corpo. Sul posto è presente il sostituto procuratore di turno della Procura di Nola.

