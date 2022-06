Ristorante stellato non trova personale: “Fino a 1.900 euro di stipendio ma niente"

"Ristorante Butterfly Lucca cerchiamo personale di sala, inviare CV a info@ristorantebutterfly.it aperti solo la sera”. L’offerta è di 1.900 euro al mese per il sommelier e 1.600 euro per il personale di sala. Nonostante questo in pochissimi si sono fatti vivi. L’annuncio, postato su facebook da Fabrizio Girasoli, chef e titolare del ristorante stellato di Lucca, è stato ricondiviso sui social ma, al momento, ancora nessuna candidatura. Al Corriere della Sera Girasoli spiega: «Offriamo un lavoro stabile, assicurato e ben retribuito, ma non ci sta scrivendo nessuno, se non poche persone senza qualifica. Ovvero che non hanno mai lavorato in un ristorante. Stiamo offrendo 1.900 euro al mese per il futuro sommelier del locale e 1.600 euro al personale di sala, ma nessuno sembra veramente interessato. Fino a pochi anni fa i curriculum piovevano a decine. Poi però qualcosa è cambiato”, ha sottolineato.

Il reddito di cittadinanza, poi “non invoglia le persone a cercare lavoro. Mi pare che una volta ci fossero giovani disposti a fare la gavetta - continua Girasoli - mentre oggi si vorrebbe tutto e subito. C’è gente che non vuole lavorare di domenica, altra che non vuol lavorare di sera: da noi un cameriere inizia il turno alle 16 e lo finisce verso mezzanotte. Se uno ha voglia di uscire e andare a ballare avrebbe tutto il tempo che vuole per farlo”.

