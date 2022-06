Donna uccisa a Vicenza: killer trovato morto in auto con un altro corpo accanto

E’ stato trovato morto dentro un’automobile, ferma in una piazzola della Tangenziale Ovest di Vicenza il presunto killer di Lidia Miljkovic, suo ex compagno. Sul posto si è recata la Polizia. All’interno dell’auto sarebbe stato visto un altro corpo.

Lidia Miljkovic, la donna di 42 anni di origine serba ma residente nel Vicentino, è stata uccisa a colpi di pistola sulla strada, dopo aver accompagnato a scuola i suoi due figli. Il delitto si è consumato nel quartiere Gogna, a sud di Vicenza. Da quel momento è scattata la ricerca dell’assassino anche con l’intervento di un elicottero e dei reparti speciali per poter tenere d’occhio anche la zona boschiva che si trova ai piedi di Monte Berico.

L’uomo che ha freddato l’ex compagna avrebbe fatto fuoco, a sangue freddo, mentre la donna si trovava ancora in auto. La donna sarebbe poi uscita dall’auto per tentare la fuga ma qui sarebbe stata raggiunta da diversi altri colpi di arma da fuoco. Una raffica di proiettili che non le hanno lasciato scampo.

