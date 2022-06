Palermo: arrestato Francesco Lombardo, candidato consiglio comunale FdI

Un altro aspirante candidato al consiglio comunale di Palermo arrestato per scambio elettorale politico-mafioso. La Squadra mobile di Palermo ha arrestato Francesco Lombardo, candidato di Fratelli d’Italia, assieme a Vincenzo Vella, mafioso del mandamento di Brancaccio, condannato per associazione mafiosa. Lombardo avrebbe incontrato l’uomo della cosca lo scorso 28 maggio chiedendo il sostegno per la corsa a Palazzo delle Aquile. Si tratta del secondo arresto per la fattispecie del 416-ter: qualche giorno fa ad essere arrestato per lo stesso reato erano stati un candidato di Forza Italia, Pietro Polizzi con il mafioso Agostino Sansone e il factotum di quest’ultimo, Manlio Porretto. Anche in questo caso il candidato avrebbe incontrato il 10 maggio scorso dicendogli «se sono potente io, siete potenti anche voi». Lombardo e Vella - come nel caso precedente - sarebbero stati intercettati dagli investigatori. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto della Dda di Palermo, Paolo Guido.

