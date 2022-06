Sanità Calabria, Esposito unico sub-commissario. Retromarcia su Bortoletti

Ernesto Esposito come unico sub-commissario per la sanità in Calabria. Si chiude, senza nemmeno essere iniziata, la parentesi di Maurizio Bortoletti. Il colonnello dei carabinieri nominato nei mesi scorsi dal Consiglio dei ministri non è entrato nel pieno delle funzioni per via di alcuni ostacoli di natura burocratica. Oggi il Cdm ha revocato la nomina dell’ufficiale dell’Arma, estendendo ad Esposito le competenze in precedenza assegnate a Bortoletti.

