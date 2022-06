Arma in lutto: morto in incidente Lorenzo Mosto, luogotenente dei Carabinieri

Incidente mortale, intorno alle 14 a Castellarano, nel comprensorio ceramico Reggiano. A perdere la vita un motociclista 57enne, il luogotenente Lorenzo Mosto, comandante, da oltre 30 anni, della stazione dei Carabinieri di Fiorano Modenese. Intorno alle 14, in sella alla sua moto, si è scontrato sulla Strada Provinciale 486, all’altezza dell’area artigianale di via Benedetto Croce, con un auto su cui viaggiavano due persone rimaste lievemente ferite e condotte all’Ospedale di Sassuolo, nel Modenese. Sul posto per gli accertamenti del caso, i Carabinieri, gli agenti della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia e i Vigili del Fuoco oltre ai sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare, invano, il conducente della motocicletta. Il comandante dei Carabinieri della stazione di Fiorano Modenese, a quanto appreso, lascia la moglie e due figli, un ragazzo di 28 anni e una ragazza di 30 anni.

© Riproduzione riservata