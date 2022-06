Coronavirus, oggi in Italia 16571 nuovi casi (7mila in più rispetto alla scorsa settimana) e 59 morti

Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 16.571 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore, contro i 30.526 di ieri ma soprattutto i 10.371 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 79.375 (ieri 160.211) con il tasso di positività che vola dal 19,1% al 20,9%, mai così alto dallo scorso inverno.

I decessi sono 59 (ieri 18). Il numero delle vittime totali da inizio pandemia sale così a 167.780. Le terapie intensive sono 10 in più (ieri +6) con 23 ingressi giornalieri, e diventano in tutto 209, mentre nei reparti ordinari si contano 187 pazienti in più (ieri +67), per un totale di 4.585. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è il Lazio con 2.634 contagi, seguito da Lombardia (+1.920), Emilia Romagna (+1.725), Sicilia (+1.551) e Campania (+1.499). I casi totali dall’inizio della pandemia arrivano a 17.896.065. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 35.545 (ieri 1.904) per un totale che sale a 17.153.636. Gli attualmente positivi sono 18.699 in meno (ieri +32.333) per un totale che scende a 574.649. Di questi, 574.649 sono in isolamento domiciliare.

