“Il biliardino nella stessa categoria delle slot machine e dei videopoker”. Nuove regole... scioccanti

Non si fanno prigionieri. Stando alle nuove regole dell'Agenzia delle accise, della dogane e dei monopoli anche il biliardino rientra nella categoria che contempla la presenza dei video poker e delle slot machine. Pur trattandosi di un gioco d'intrattenimento senza vincita in denaro sarà soggetto alla procedura di autorizzazione, al pagamento di un'apposita imposta, nonché alla necessità di munirsi di titoli autorizzatori.

"La legge è del 2003 - spiega Antonio Capacchione (Sib) - ma l'interpretazione estensiva anche al calcio balilla e a tutti i giochi senza vincite in denaro è del 2021 con entrata in vigore a giugno 2022, cioè queste segnalazioni andavano fatte entro il 15 giugno 2022. Così il biliardino è come il videopoker: non ho parole, altro che semplificazioni burocratiche e fiscali. Siamo alla vessazione, siamo all'assurdo"

© Riproduzione riservata