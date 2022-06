Bimba cade dal balcone, passante la afferra al volo e la salva

Ha dell’incredibile quanto accaduto da Treviso, nel tardo pomeriggio di ieri. Una bambina di quattro anni che si trovava sul balcone di casa pare si sia sporta troppo per recuperare il tablet con cui stava giocando, cadendo dal secondo piano. Un volo, il suo, intercettato da un giovane che passava per caso e che ha intuito ciò che stava per accadere, dopo aver visto il tablet precipitare a terra. Alzando lo sguardo ha visto la piccola che stava cadendo - probabilmente con l’intento di riprendere l’oggetto che le era scivolato dalle mani - e con grande coraggio e sangue freddo è riuscito a intercettarne la discesa, prendendola in braccio. L’episodio si è verificato nel quartiere di Sant'Antonino. Sul posto la Polizia che ora dovrà fare chiarezza sulla dinamica, anche se sembrano esserci pochi dubbi. Nessuno ha presentato denuncia e la piccola, tunisina, miracolosamente, sta bene.

