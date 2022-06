Covid, Cislaghi: l'indice Rdt di replicazione casi tocca 1,60. In 24 ore 51 morti

A fronte dei dati sull'andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia, «l'indice Rdt - ovvero l'indice di replicazione dei casi diagnosticati, con cui si ottengono valori simili all’indice di trasmissibilità Rt ma più tempestivi e aggiornati - ha già raggiunto il valore di 1,60 a ieri; inoltre, sicuramente ci troviamo dinanzi ad una forte sottostima degli attualmente positivi al virus». Così all’ANSA Cesare Cislaghi, già presidente della Società italiana di epidemiologia.

«Gli attuali positivi - spiega - sono un numero sicuramente maggiore di quello segnalato: se applicassimo le prevalenze utilizzate in Gran Bretagna, arriveremmo per l’Italia a circa 3 milioni». Inoltre, «l'Rdt a 1,60, in crescita rispetto alle settimane precedenti, evidenzia anche che l’incidenza dei casi sta aumentando del 60% ogni settimana». Insomma, «non si intravede al momento una fine dell’espansione dell’epidemia. L'invito è quindi alla prudenza ed auspico - conclude l'epidemiologo - un ritorno all’obbligo di utilizzo delle mascherine anche nei luoghi di lavoro».

Covid: 55.829 contagi, 51 le vittime. Tasso al 23,4%

Sono 55.829 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 56.166. Le vittime sono invece 51, in calo rispetto alle 75 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 238.069 tamponi con il tasso di positività al 23,4%, in aumento rispetto al 22,6% di ieri. Sono invece 225 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove in più nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.205, ovvero 141 in più di ieri. Gli attualmente positivi sono 678.178, quindi 25.606 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 18.128.044 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 168.018. I dimessi e i guariti sono 17.281.848, con un incremento di 30.753.

© Riproduzione riservata