Il Siulm partecipa alle attività di un tavolo tecnico per studiare il fenomeno dei suicidi nelle Forze Armate

Il Siulm ha aderito all’iniziativa lanciata dalle principali sigle sindacali militari delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a statuto militare (Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) volta a istituire un tavolo tecnico per approfondire la tematica del fenomeno dei suicidi tra i militari.

Ciò al fine di diffondere la giusta consapevolezza del fenomeno che affligge la comunità militare da diversi anni, consentendo di superare tabù, anche culturali che appaiono ostacolare oggi una completa e approfondita analisi della particolare problematica.

Ogni sigla sindacale ha messo a disposizione propri tecnici militari (psicologi, sociologi, ecc.) per preparare un’analisi tecnica riguardo tale argomento, con il fine di portare alle istituzioni un’analisi sinergica ed eventuali proposte condivise.

Il Siulm ha nominato il collega Roberto De Filippo, laureato in Psicologia e psicologo tirocinante in attività cliniche, diagnostiche e psicoterapeutiche nell’ambito della valutazione e del trattamento dei disturbi da dipendenze e di personalità, come tecnico di fiducia per partecipare ai predetti incontri.

L’intento è anche quello (così come dichiarato in occasione della webinar della settimana scorsa dal Siulm) di creare una rete di ascolto per prevenire tale fenomeno, prevedendo anche il coinvolgimento dei familiari del personale.

Le misure individuate non potranno non prevedere il coinvolgimento anche del mondo politico che ha già mostrato interesse e sensibilità sul tema.

