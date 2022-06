Lo lascia in auto e va in piscina, il cane muore per il caldo. La donna rischia fino a 24 mesi di reclusione

VERONA

A Verona un cane è morto per il caldo dopo che era rimasto in auto mentre la sua padrona andava in piscina. La trentenne ha lasciato il suo Rhodesian Ridgeback chiuso nella vettura e ha cercato refrigerio alle piscine Santine del capoluogo veneto, ha riferito L’Arena.